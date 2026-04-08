Università Dante Alighieri eletto il rettore | è proprio il professore al centro di uno scontro

Un docente è stato eletto nuovo rettore dell'università per stranieri Dante Alighieri di Reggio Calabria. Con questa nomina, il professore assume ufficialmente la guida dell'ateneo, segnando l'inizio di un nuovo incarico. La comunicazione è stata resa pubblica attraverso un messaggio del professore stesso, che ha annunciato ufficialmente di aver assunto il ruolo. La notizia riguarda un passaggio importante all’interno dell’ateneo, senza ulteriori dettagli sui motivi o sulla durata del mandato.