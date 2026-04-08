Università Dante Alighieri eletto il rettore | è proprio il professore al centro di uno scontro
Un docente è stato eletto nuovo rettore dell'università per stranieri Dante Alighieri di Reggio Calabria. Con questa nomina, il professore assume ufficialmente la guida dell'ateneo, segnando l'inizio di un nuovo incarico. La comunicazione è stata resa pubblica attraverso un messaggio del professore stesso, che ha annunciato ufficialmente di aver assunto il ruolo. La notizia riguarda un passaggio importante all’interno dell’ateneo, senza ulteriori dettagli sui motivi o sulla durata del mandato.
“Inizia una mia nuova avventura accademica e culturale: sono stato eletto rettore dell'università per stranieri Dante Alighieri di Reggio Calabria”. Sono le parole, affidate a un post, del professore emerito Carlo Felice Casula, nominato ieri dal cda di UniDa alla guida dell'ateneo. Si conferma. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
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