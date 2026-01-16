Università Dante Alighieri un nuovo colpo di scena fa insediare il cda del consorzio

L'Università Dante Alighieri si trova al centro di un nuovo sviluppo con l’insediamento del consiglio di amministrazione del consorzio. Dopo recenti controversie legali, questa decisione rappresenta un passo importante nella gestione e nel futuro dell’istituzione, segnando una fase di rinnovamento e stabilità.

Colpo di scena nello scontro a colpi di carte bollate che agita l'università per stranieri Dante Alighieri. Con un'ordinanza del 12 dicembre 2025, il tribunale di Reggio Calabria ha ribaltato la precedente sentenza che ad agosto aveva riconosciuto la piena legittimità del cda in carica di Pietro Aloi, ordinando invece l'insediamento del cda parallelo del consorzio dei soci fondatori, presieduto da Pasquale Basilicata. La terna di giudici della seconda sezione civile del tribunale, composta da Antonella Stilo, Dioniso Pantano e Lucia Delfino, ha accolto il reclamo di Basilicata relativo alla prima decisione del magistrato Filippo Meneghello, il quale aveva rigettato il ricorso dello stesso storico direttore generale di Roma Tre contro il cda dell'ateneo presieduto da Aloi.

Docenti e lavoratori 'Dante Alighieri', nuovo Cda illegittimo - "A tutela del buon nome e della reputazione dell'Università per Stranieri 'Dante Alighieri' di Reggio Calabria, nonché del sereno svolgimento delle sue attività, si ribadisce che la costituzione di un ...

"Dante Alighieri", nuovo colpo di scena. Il Ministero: nulla la modifica allo Statuto - Nuovo colpo di scena negli ultimi, tortuosi mesi di vita dell'Università per stranieri "Dante Alighieri" di Reggio Calabria.

