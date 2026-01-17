Il concorso da professore all’università di Verona vinto dal figlio 33enne dell’ex rettore

Il concorso per la posizione di professore all’Università di Verona, vinto da Riccardo Nocini, figlio dell’ex rettore, ha suscitato polemiche e contestazioni. La vicenda è approdata in Parlamento e ora è oggetto di indagini da parte della procura. La vicenda solleva questioni sulla trasparenza delle procedure di selezione universitaria e sulla possibile influenza delle relazioni familiari nelle nomine accademiche.

A fine dicembre la procura di Verona ha avviato «un’indagine esplorativa» (cioè senza inda­gati né ipo­tesi di reato, al momento) sulle procedure che hanno visto Riccardo Nocini, 33 anni e figlio dell’ex rettore dell’università di Verona Pier Francesco Nocini, come unico candidato e vincitore di un bando per un posto da professore ordinario in otorinolaringoiatria proprio all’università di Verona. L’indagine è stata avviata dopo un esposto all’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) da parte di un’associazione e di un movimento che si occupano di tutela di ricercatori e specializzandi: dentro venivano segnalati vari elementi a sostegno dell’ipotesi secondo cui la nomina violerebbe una legge del 2010 che impedisce di partecipare ai concorsi di un’università se si hanno parentele con il rettore. 🔗 Leggi su Ilpost.it

