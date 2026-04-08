UNICEF | ostilità in Medio Oriente bambini sempre più a rischio

Da puntomagazine.it 8 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In Medio Oriente, le ostilità continuano a causare danni a scuole e ospedali, mettendo a rischio la vita dei bambini. L’UNICEF ha denunciato che le strutture essenziali vengono colpite, compromettendo i servizi di base. La loro richiesta si rivolge a fermare subito il conflitto per garantire la sicurezza dei minori coinvolti. La situazione resta complessa e preoccupante, con un impatto diretto sui più giovani.

Scuole e ospedali colpiti, servizi essenziali sotto attacco: l’UNICEF chiede la fine immediata delle ostilità per proteggere i più piccoli. L’allarme dell’UNICEF sulle ostilità in corso. Le ostilità in corso in Medio Oriente e l’inasprimento della retorica contro le infrastrutture civili essenziali rischiano di aggravare ulteriormente una situazione già drammatica per i bambini. A denunciarlo è l’ UNICEF, che richiama l’attenzione sull’impatto diretto del conflitto sulla popolazione infantile. Ospedali danneggiati e cure negate. Secondo i dati diffusi dall’organizzazione, 442 strutture sanitarie hanno subito danni in tutto il Paese, impedendo l’accesso alle cure essenziali a circa 10 milioni di persone, tra cui 2,2 milioni di bambini. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

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© Puntomagazine.it - UNICEF: ostilità in Medio Oriente, bambini sempre più a rischio

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