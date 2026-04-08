UNICEF | ostilità in Medio Oriente bambini sempre più a rischio

In Medio Oriente, le ostilità continuano a causare danni a scuole e ospedali, mettendo a rischio la vita dei bambini. L’UNICEF ha denunciato che le strutture essenziali vengono colpite, compromettendo i servizi di base. La loro richiesta si rivolge a fermare subito il conflitto per garantire la sicurezza dei minori coinvolti. La situazione resta complessa e preoccupante, con un impatto diretto sui più giovani.

Scuole e ospedali colpiti, servizi essenziali sotto attacco: l’UNICEF chiede la fine immediata delle ostilità per proteggere i più piccoli. L’allarme dell’UNICEF sulle ostilità in corso. Le ostilità in corso in Medio Oriente e l’inasprimento della retorica contro le infrastrutture civili essenziali rischiano di aggravare ulteriormente una situazione già drammatica per i bambini. A denunciarlo è l’ UNICEF, che richiama l’attenzione sull’impatto diretto del conflitto sulla popolazione infantile. Ospedali danneggiati e cure negate. Secondo i dati diffusi dall’organizzazione, 442 strutture sanitarie hanno subito danni in tutto il Paese, impedendo l’accesso alle cure essenziali a circa 10 milioni di persone, tra cui 2,2 milioni di bambini. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - UNICEF: ostilità in Medio Oriente, bambini sempre più a rischio Leggi anche: UNICEF/Medio Oriente: In tutto il Medio Oriente, una generazione di bambini sta sprofondando sempre più nella crisi. Unicef: "In Medio Oriente dal 28 febbraio più di 1.100 bambini feriti o uccisi"Non è chiaro se l'attacco forse rivolto al contingente italiano o ad altri Paesi presenti con propri uomini nello stesso comprensorio L'attacco... Argomenti più discussi: Medio Oriente: 340 bambini uccisi e migliaia feriti a più di un mese dall’escalation militare; In Medio Oriente uccisi 340 bambini. Migliaia i feriti. UNICEF: i bambini vittime dell’escalation militare in Medio OrienteA più di un mese dall’escalation militare in Medio Oriente, il conflitto continua a mietere vittime tra i bambini di tutta la regione. Secondo le notizie, più di 340 bambini sono stati uccisi e (...) ... agoravox.it Guerra in Medio Oriente, 340 bambini uccisi e migliaia feriti da inizio escalationL'Unicef: A più di un mese dall’escalation militare in Medio Oriente, il conflitto continua a mietere vittime tra i bambini di tutta la regione ... dire.it Guerra in Medio Oriente La tregua non sembra essere ancora davvero in atto. Intanto arrivano le reazioni internazionali, non solo del mondo arabo. Ci racconta tutto dalla Turchia Nicola Veschi - facebook.com facebook MEDIO ORIENTE | Il Papa definisce "inaccettabile" la minaccia di Donald Trump di distruggere "l'intera civiltà" in Iran. "Vorrei invitare tutti a pensare ai tanti innocenti che sarebbero anche loro vittime di questa escalation", afferma Leone. #ANSA x.com