Unicef | In Medio Oriente dal 28 febbraio più di 1.100 bambini feriti o uccisi

Dopo più di dieci giorni dall'inizio del conflitto in Medio Oriente, l’Unicef riferisce che oltre 1.100 bambini sono stati feriti o uccisi nella regione. La situazione si aggrava di ora in ora, colpendo gravemente i più piccoli e le loro famiglie. I dati sono stati diffusi dall’organizzazione che si occupa di monitorare le conseguenze sui minori coinvolti.

Non è chiaro se l'attacco forse rivolto al contingente italiano o ad altri Paesi presenti con propri uomini nello stesso comprensorio L'attacco preventivo contro l'Iran lanciato sabato 28 febbraio da Stati Uniti e Israele aveva l'intento di far cadere il regime, ma ora l'intera regione del Golfo Persico è nel caos. Il blocco dello stretto di Hormuz getta nello scompiglio i mercati globali. Tutte le notizie in diretta sul conflitto in corso, man mano che arrivano. Le forze di difesa israeliane (Idf) hanno annunciato di aver preso di mira il sito di Talegan, "utilizzato per lo sviluppo di armi nucleari a Teheran". "Negli ultimi anni questo sito è stato utilizzato per sviluppare esplosivi e condurre test nell'ambito del progetto Amad per lo sviluppo di armi nucleari", si legge in una nota. 🔗 Leggi su Today.it

