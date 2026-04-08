Un politico ha annunciato che l’Ungheria ha firmato con la Russia un accordo composto da 12 punti, volto ad ampliare i rapporti in ambito economico, commerciale, energetico e culturale. L’intesa riguarda specificamente la collaborazione tra i due paesi in vari settori e mira a rafforzare le relazioni bilaterali. Al momento, non sono stati forniti dettagli aggiuntivi sui contenuti dell’accordo o sulle modalità di attuazione.

L’ Ungheria avrebbe firmato con la Russia un accordo “per espandere i legami economici, commerciali, energetici e culturali”. Politico riferisce di aver ottenuto documenti redatti dal governo russo che “sottolineano in modo netto quanto Budapest e Mosca sperano di avvicinarsi”. Da tali documenti si apprende che lo scorso 9 dicembre il ministro degli Esteri ungherese Peter Szijjarto e quello della Sanità russo Mikhail Murashko hanno firmato nella capitale russa un piano in 12 punti che stabilisce le modalità con cui le nazioni di Viktor Orban, che domenica corre per una difficile rielezione a primo ministro, e Vladimir Putin si allineerebbero in settori che spaziano dal combustibile nucleare all’ istruzione e lo sport. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Politico: “Accordo Ungheria-Russia in 12 punti per espandere i legami economici, energetici e culturali”

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