Ungheria e Russia così Orban tradisce l’Europa | l’accordo in segreto

Lunedì si è appreso che l’Ungheria e la Russia hanno firmato un accordo in 12 punti volto a rafforzare la collaborazione in ambiti economici, energetici e culturali. La notizia arriva da fonti ufficiali e si riferisce a un’intesa siglata recentemente, senza che siano stati diffusi dettagli pubblici sul contenuto specifico dei punti. L’accordo si inserisce nelle attività di cooperazione tra i due Paesi e coinvolge diversi settori strategici.

Ungheria e Russia hanno siglato un accordo articolato in 12 punti per rafforzare la cooperazione economica, energetica e culturale, confermando la strategia del primo ministro Viktor Orbán di consolidare i rapporti con Mosca. Una scelta che pesa anche sul piano politico interno, alla vigilia di elezioni che si annunciano tra le più difficili degli ultimi anni. Secondo documenti governativi russi visionati da Politico, l’intesa è stata firmata dal ministro degli Esteri ungherese Péter Szijjártó e dal ministro della Salute russo Mikhail Murashko al termine di un incontro tenutosi a Mosca nel dicembre 2025. Il testo evidenzia un livello di convergenza molto ampio tra i due Paesi, che va ben oltre la cooperazione economica tradizionale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Ungheria e Russia, così Orban tradisce l’Europa: l’accordo in segreto Orban: "Con Trump mondo occidentale posto migliore e Ungheria l'avamposto in Europa"“Dalla vittoria del presidente Trump, il mondo occidentale è diventato un posto migliore”. Ungheria, intercettazioni rubate per coprire i legami con Putin: così Orbán attacca i giornalistiIl giornalista investigativo Szabolcs Panyi è finito al centro di una violenta campagna di discredito in Ungheria dopo la diffusione, avvenuta negli... Temi più discussi: La telefonata di Lavrov al ministro di Orbán per far rimuovere la sorella di un oligarca dalla lista nera Ue: così l'Ungheria aiuta la Russia a evitare sanzioni; Elezioni in Ungheria: per la prima volta Orbán parte da sfavorito; Vance in Ungheria da Orban. Botta e risposta con Ue; Il piano segreto tra l'Ungheria e la Russia per rimuovere le sanzioni Ue a Mosca. L'Ue avverte l'Ungheria, Russia partner inaffidabileLa Commissione Europea avverte Budapest: Mosca ha dimostrato di non essere un Paese sul quale si può fare affidamento, soprattutto nel settore energetico. adnkronos.com Ungheria, Orban potrebbe aver firmato un piano di 12 punti con la Russia. Cosa sappiamoLeggi su Sky TG24 l'articolo Ungheria, Orban potrebbe aver firmato un piano di 12 punti con la Russia. Cosa sappiamo ... tg24.sky.it In Ungheria l'operazione Maga a pochi giorni dalle elezioni targata Donald Trump non sembra spostare l'ago della bilancia: i sondaggi continuano a dare Peter Magyar in vantaggio rispetto a Viktor Orban. #ANSA - facebook.com facebook L’Ungheria di Orbán offriva segreti all’Iran dopo l’attacco ai pager di Hezbollah. Di Catherine Belton x.com