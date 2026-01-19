Era troppo deprimente! | il sequel su Jon Snow scartato da HBO potrebbe rinascere

Sin dal 2019, anno del contestatissimo finale di serie, ampie e diverse sono state le discussioni su come proseguire in maniera efficace lo sfruttamento del brand de Il trono di Spade; oltre alla progettazione di diversi prequel, alcuni poi divenuti realtà – come House Of The Dragon, altri tutt’ora nel limbo (la serie su Aegon I), si era molto parlato di un possibile sequel che mostrasse la vita di Jon Snow oltre la barriera. Il progetto, annunciato nel 2022, non ha mai visto la luce e ora emergono alcuni retroscena sulle ragioni del blocco; non solo, alcune fonti parlano anche di una possibile riconversione dell’idea originale, con l’aggiunta di un altro amatissimo personaggio dei Sette Regni. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

Game of Thrones: lo spin-off su Jon Snow è "troppo deludente", solo Arya Stark potrebbe salvarlo

Recenti aggiornamenti sullo spin-off di Game of Thrones dedicato a Jon Snow indicano una ricezione deludente, mentre Arya Stark potrebbe rappresentare l’unico elemento in grado di risollevare il progetto. Nonostante la conclusione dell’ottava stagione, il franchise continua a espandersi attraverso prequel e serie correlate, come House of the Dragon e A Knight of the Seven Kingdoms, mantenendo vivo l’interesse dei fan.

Il Trono di Spade: è in lavorazione una serie sequel con Arya Stark ma lo spin-off su Jon Snow è stato cancellato

HBO sta sviluppando una nuova serie sequel de Il Trono di Spade, con Arya Stark come protagonista. Tuttavia, lo spin-off su Jon Snow è stato cancellato. Attualmente, il progetto con Arya si trova in una fase iniziale di lavorazione, mentre il futuro del franchise continua a essere oggetto di discussione e pianificazione.

