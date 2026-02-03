Corsica Ferries amplia la flotta con 150 nuove assunzioni | selezione aperta per ruoli marittimi e di servizio

Corsica Ferries cerca 150 nuovi assunti per la stagione estiva. La compagnia ha aperto le selezioni per ruoli marittimi e di servizio, puntando a rafforzare la propria flotta. Le assunzioni riguardano un ampio ventaglio di figure professionali, con l’obiettivo di garantire un servizio migliore ai passeggeri in vista delle vacanze. La procedura di selezione è già partita e si prevede di completare le assunzioni nei prossimi mesi.

Corsica Sardinia Ferries ha avviato una massiccia operazione di assunzione, con l’obiettivo di reclutare 150 nuovi dipendenti da impiegare a bordo delle navi della flotta a partire dalla prossima stagione estiva. L’iniziativa, annunciata il 3 febbraio 2026, punta a rafforzare le risorse umane necessarie per garantire un servizio di alta qualità su rotte che collegano la Corsica, la Sardegna e, durante la stagione, anche le Isole Baleari. L’assunzione riguarda principalmente profili marittimi e di servizio, con particolare attenzione a ruoli tecnici, di accoglienza e cucina. Tra i profili ricercati figurano ufficiali e sottufficiali di macchina, cuochi, chef de rang, barman, addetti alle cabine, addetti alle sale e ai banchi cassa, nonché receptionist e hostess.🔗 Leggi su Ameve.eu

