Microplastiche trovate in nove tumori alla prostata su dieci | la scoperta di uno studio pilota

Uno studio pilota ha analizzato dieci pazienti con tumore alla prostata e ha scoperto che nel 90% dei campioni di tessuto cancerogeno erano presenti microplastiche, con concentrazioni più elevate rispetto ai tessuti sani. La ricerca ha evidenziato la diffusione di queste particelle nei tessuti interessati dalla malattia, senza fornire dettagli sulle cause o sulle implicazioni.

Uno studio condotto su dieci pazienti affetti da cancro alla prostata ha rilevato la presenza di microplastiche nel 90% dei campioni di tessuto cancerogeno e in una concentrazione maggiore di quella rilevata nei tessuti prostatici sani.