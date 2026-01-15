Inceneritore di Acerra il 70% dei rifiuti sono plastica e cartone riciclabili la prima relazione dell'Osservatorio

È stata pubblicata la prima relazione dell'Osservatorio Regionale sull'inceneritore di Acerra, basata su uno studio di oltre un anno. I dati evidenziano che circa il 70% dei rifiuti trattati è costituito da plastica e cartone, materiali riciclabili. Questo rapporto fornisce un quadro aggiornato sulla gestione dei rifiuti e sull'efficienza dell'impianto, offrendo elementi utili per valutazioni future e politiche di settore.

inceneritore acerra 70 rifiutiInceneritore di Acerra, “il 70% dei rifiuti sono plastica e cartone, riciclabili” la prima relazione dell’Osservatorio - Pubblicata la prima relazione dell’Osservatorio Regionale sull’Inceneritore di Acerra. fanpage.it

