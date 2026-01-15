Inceneritore di Acerra il 70% dei rifiuti sono plastica e cartone riciclabili la prima relazione dell'Osservatorio

È stata pubblicata la prima relazione dell'Osservatorio Regionale sull'inceneritore di Acerra, basata su uno studio di oltre un anno. I dati evidenziano che circa il 70% dei rifiuti trattati è costituito da plastica e cartone, materiali riciclabili. Questo rapporto fornisce un quadro aggiornato sulla gestione dei rifiuti e sull'efficienza dell'impianto, offrendo elementi utili per valutazioni future e politiche di settore.

"Inceneritore, rifiuti ridotti: stop nel 2027" - Mozione della Lega approvata a larga maggioranza ieri in consiglio comunale: "Fino alla chiusura, niente più scarti da fuori Regione" "Ridurre la percentuale del quantitativo del rifiuto conferito all ... ilrestodelcarlino.it

La relazione dell'Ossevatorio per l'Inceneritore di Acerra restituisce una fotografia della situazione ambientale e sanitaria di Acerra grave! Il nascente Parco Akeru può emozionare solo il Presidente del Consiglio Comunale: non è altro che il tentativo - suo e de facebook

Acerra, prima relazione sul termovalorizzatore. Il sindaco: «Accolte le nostre proposte» x.com

