Una sigaretta elettronica in un bagaglio a mano va a fuoco | rischio incidente aereo per il volo Londra-Porto

Da fanpage.it 8 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante un volo tra Londra e Porto, un incendio si è sviluppato in un bagaglio a mano contenente una sigaretta elettronica. L’aereo della compagnia TAP Air Portugal ha dovuto rientrare all’aeroporto di partenza subito dopo il decollo da Gatwick. L’equipaggio ha spento le fiamme, e i passeggeri sono stati fatti scendere dall’aereo. Nessuno ha riportato ferite.

Paura a bordo a bordo del volo TAP Air Portugal TP1329. L’aereo, decollato da Gatwick per Porto, è stato costretto a rientrare subito: l’equipaggio ha spento le fiamme e i passeggeri sono sbarcati. La colpa è di una sigaretta elettronica riposta in un bagaglio a mano. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Paura in volo e rischio incidente: una sigaretta elettronica in fiamme manda in tilt un Airbus Londra-Porto, pochi minuti dopo il decolloUn volo che doveva essere di routine tra Londra e Porto si è trasformato in un’estrema situazione di emergenza per passeggeri ed equipaggio a bordo.

Fuma nel bagno dell’aereo, rischia 3 mesi di carcere per una sigaretta in voloRimini, 1 marzo 2026 – È bastata una sigaretta accesa nel bagno di un aereo, durante il volo di ritorno dalle vacanze alle Canarie, per ritrovarsi...

londra porto una sigaretta elettronica inUna sigaretta elettronica in un bagaglio a mano va a fuoco: rischio incidente aereo per il volo Londra-PortoPaura a bordo a bordo del volo TAP Air Portugal TP1329. L’aereo, decollato da Gatwick per Porto, è stato costretto a rientrare subito: l’equipaggio ... fanpage.it

londra porto una sigaretta elettronica inPaura in volo e rischio incidente: una sigaretta elettronica in fiamme manda in tilt un Airbus Londra-Porto, pochi minuti dopo il decolloUn Airbus A320 della Tap Air Portugal costretto a tornare a Gatwick poco dopo il decollo per un bagaglio in fiamme ... ilfattoquotidiano.it

Digita qui per trovare notizie e video aggiornati.