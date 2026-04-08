Una sigaretta elettronica in un bagaglio a mano va a fuoco | rischio incidente aereo per il volo Londra-Porto

Durante un volo tra Londra e Porto, un incendio si è sviluppato in un bagaglio a mano contenente una sigaretta elettronica. L’aereo della compagnia TAP Air Portugal ha dovuto rientrare all’aeroporto di partenza subito dopo il decollo da Gatwick. L’equipaggio ha spento le fiamme, e i passeggeri sono stati fatti scendere dall’aereo. Nessuno ha riportato ferite.

Paura a bordo a bordo del volo TAP Air Portugal TP1329. L’aereo, decollato da Gatwick per Porto, è stato costretto a rientrare subito: l’equipaggio ha spento le fiamme e i passeggeri sono sbarcati. La colpa è di una sigaretta elettronica riposta in un bagaglio a mano. 🔗 Leggi su Fanpage.it Paura in volo e rischio incidente: una sigaretta elettronica in fiamme manda in tilt un Airbus Londra-Porto, pochi minuti dopo il decolloUn volo che doveva essere di routine tra Londra e Porto si è trasformato in un’estrema situazione di emergenza per passeggeri ed equipaggio a bordo. Fuma nel bagno dell’aereo, rischia 3 mesi di carcere per una sigaretta in voloRimini, 1 marzo 2026 – È bastata una sigaretta accesa nel bagno di un aereo, durante il volo di ritorno dalle vacanze alle Canarie, per ritrovarsi... Una sigaretta elettronica in un bagaglio a mano va a fuoco: rischio incidente aereo per il volo Londra-PortoPaura a bordo a bordo del volo TAP Air Portugal TP1329. L’aereo, decollato da Gatwick per Porto, è stato costretto a rientrare subito: l’equipaggio ... fanpage.it Paura in volo e rischio incidente: una sigaretta elettronica in fiamme manda in tilt un Airbus Londra-Porto, pochi minuti dopo il decolloUn Airbus A320 della Tap Air Portugal costretto a tornare a Gatwick poco dopo il decollo per un bagaglio in fiamme ... ilfattoquotidiano.it