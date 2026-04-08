Una notte al Mercato Ittico di Milano significa immergersi in un ambiente vasto e vivace, dove le attività continuano anche dopo il tramonto. Le dimensioni del complesso sono notevoli, con ampi spazi dedicati alla vendita e alla distribuzione di pesce fresco. Durante la notte, operano molte aziende e lavoratori che si occupano di scarico, selezione e preparazione del prodotto. La scena si svolge tra luci, rumori e il movimento costante di mezzi e persone.

Questo articolo esiste per ricordarvi che il Mercato più grande di Milano è aperto il sabato mattina e che ci possiamo andare tutti Prima cosa, le dimensioni. L’immensità degli spazi del Comprensorio del Mercato Alimentare di Milano – quindi anche del mercato ortofrutticolo, dei fiori e della carne, oltre che dell’ittico – è di difficile comprensione se non siete un aereo di linea: coprono circa settecentomila metri quadri al di là della circonvallazione esterna a Milano Est. Per i più giovani, si trovano dietro a quel che fu Macao, all’ex macello. Seconda cosa, gli orari e i tempi. I furgoni e i camion carichi di mare da scaricare a Milano da tutta Italia (e non) arrivano nel buio pieno, pienissimo, dalle ventitré della sera prima fino l’una e mezzo, le due di notte. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Una notte al Mercato Ittico di Milano

Il maltempo rallenta i lavori al mercato ittico: sì a una proroga di 30 giorniIl Comune ha accolto la richiesta della ditta incaricata delle opere, che nelle scorse settimane si è dovuta fermare a causa delle forti piogge.

Furto al mercato ittico di Aci Trezza: arrestato 39enneUn’operazione rapida e coordinata dei Carabinieri della Stazione di Aci Castello ha permesso di interrompere un furto in corso all’interno del...

Milionario a 30 Anni dopo Essere Uscito dalla Dipendenza La Storia di Pietro Marchetti

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Pesce e gamberoni non tracciabili o non dichiarati: blitz della Capitaneria al mercato ittico all’ingrosso di CagliariBlitz della Guardia costiera prima dell’alba al mercato del pesce all’ingrosso di Cagliari: nella rete, per irregolarità commerciali, sono finiti tre imprenditori. Il primo sequestro è stato messo a ... unionesarda.it

Al mercato ittico di Mugnano, nel giorno del giovedì santo Cala vertiginosamente il quantitativo di mitili acquistati dai ristoratori per la storica zuppa. Al Cotugno diminuiscono i ricoverati per epatite A Continua a leggere: https://www.rainews.it/tgr/campania/vide - facebook.com facebook

1/4/26.Pulizie di Primavera anche al Mercato Ittico di Chioggia: da qualche giorno lo spiovente ovest del tetto della grande sala aste è stato totalmente ripulito dal "prato" lussureggiante che vi si era formato, rimasto per mesi. Ora tutto il tetto compare nella sua i x.com