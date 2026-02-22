Furto al mercato ittico di Aci Trezza | arrestato 39enne

I Carabinieri di Aci Castello hanno arrestato un uomo di 39 anni durante un tentativo di furto nel mercato ittico di Aci Trezza. La loro presenza tempestiva ha impedito che il ladro portasse via merce per un valore di diverse centinaia di euro. L'uomo è stato sorpreso mentre cercava di nascondere alcuni prodotti sotto il cappotto. L'intervento rapido ha evitato che il colpo si concludesse con successo. Ora si attende il processo.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Intervento decisivo dei Carabinieri ad Aci Castello. Un’operazione rapida e coordinata dei Carabinieri della Stazione di Aci Castello ha permesso di interrompere un furto in corso all’interno del mercato ittico di Aci Trezza e di arrestare in flagranza un uomo di 39 anni, residente ad Aci Castello. Resta valida la presunzione di innocenza fino a eventuale condanna definitiva. L’attività rientra nei servizi straordinari di controllo del territorio disposti dalla Compagnia Carabinieri di Acireale dopo il passaggio del ciclone Harry, che ha provocato gravi danni a strutture pubbliche ed esercizi commerciali, rendendo alcune aree particolarmente vulnerabili. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

Aci Trezza, le onde alte e il vento intenso hanno travolto strade e attività commercialiAci Trezza ha affrontato condizioni meteorologiche avverse con onde alte e vento intenso, che hanno causato danni a strade e attività commerciali.

Furto di salumi a Fidenza: 39enne arrestato dopo la fuga e il pedinamentoA Fidenza, un tentativo di furto di salumi si è trasformato in un inseguimento.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Furto al mercato ittico, colto sul fatto e arrestato; POZZUOLI| Ladri in azione al Mercato Ittico, distrutto lunotto di un’auto.

Mercato ittico, attesa per la nuova sede e record di valoreLa produzione economica a Venezia si attesta a circa 55 milioni di euro. Seduta della commissione pesca, si pianifica il trasferimento ... veneziatoday.it

Il mercato ittico non ’scalda’ gli operatori. Arrivata una sola offerta per gestire la strutturaÈ arrivata soltanto un’offerta al bando per la gestione del mercato ittico di Bellaria. In settimana la commissione tecnica del Comune deciderà sull’assegnazione. In queste settimane diversi operatori ... ilrestodelcarlino.it

Ciclone Harry - Aci Trezza - facebook.com facebook