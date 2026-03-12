Enrica Bonaccorti ha parlato del tumore al pancreas, descrivendo questa malattia come una delle più complesse da trattare. Ha spiegato che spesso viene scoperta troppo tardi, quando la malattia si trova già in uno stadio avanzato. Il tumore del pancreas rappresenta una sfida importante per i medici, con numeri e statistiche che evidenziano la difficoltà di intervento precoce.

“Il tumore del pancreas è purtroppo una delle neoplasie più difficili da trattare, soprattutto perché nella maggior parte dei casi viene diagnosticato quando la malattia è già in fase avanzata”. Parola di Paolo Tralongo, presidente Cipomo (Collegio dei Primari Oncologi Ospedalieri), oltre che direttore del dipartimento di oncologia dell’ospedale di Siracusa, che a margine del Congresso nazionale in corso a Roma analizza la neoplasia che ha colpito la nota presentatrice Enrica Bonaccorti, morta oggi a 76 anni. Le sfide legate a un tumore che ‘si nasconde’. “Certo è che una delle principali criticità del tumore del pancreas è la difficoltà di riconoscerlo nelle fasi iniziali. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Enrica Bonaccorti e il tumore al pancreas, numeri e sfide

