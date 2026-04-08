Un viaggio comico tra affetto e quotidianità con Cirilli & Family | Gabriele Cirilli a teatro

Al teatro di SAN VITO DEI NORMANNI si tiene uno spettacolo con Gabriele Cirilli, noto comico italiano. Lo spettacolo intitolato “Cirilli & Family” è un viaggio tra comicità e vita quotidiana, con battute e situazioni che raccontano il rapporto tra famiglia e affetto. La rappresentazione si svolge in una sala affollata, con il pubblico che ride e partecipa alle gag proposte dall’attore.

SAN VITO DEI NORMANNI - La famiglia non è solo un legame di sangue, ma un vero e proprio “upgrade” dell’anima. È questo il cuore pulsante di “Cirilli & Family”, lo spettacolo di e con Gabriele Cirilli che approderà giovedì 9 aprile, alle ore 21:00, al Tex - Il teatro dell’Ex Fadda di San Vito dei. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

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