La comicità di Gabriele Cirilli al Teatro Ariston con la supervisione di Carlo Conti

Gabriele Cirilli, tra i comici più popolari, ha portato il suo spettacolo al Teatro Ariston. A supervisionarlo c’era Carlo Conti, conduttore e autore televisivo molto apprezzato. Dopo oltre vent’anni di collaborazione e numerose interviste e momenti di allegria, Cirilli è riuscito a coinvolgere Conti nel suo nuovo progetto teatrale. La serata ha visto la partecipazione di entrambi in un evento dedicato alla comicità.

Il primo è tra i comici più seguiti. Il secondo è tra i conduttori e autori televisivi più amati. E - dopo più di 20 anni di collaborazione sul piccolo schermo e di chiacchierate e risate tra camerini e studi tv - Gabriele Cirilli è riuscito a coinvolgere Carlo Conti nel suo nuovo spettacolo che calcherà i palchi dei più prestigiosi teatri italiani dal titolo ‘Cirilli & Family’, in collaborazione con la ‘MA.GA.MAT. Srl’ e prodotto e distribuito da Vincenzo Berti e Gianluca Bonanno per VENTIDIECI (in Campania con la collaborazione di Gigi Esposito della El Primero produzioni). E ora l’attore sarà nel casertano il 14 marzo dal Teatro Ariston di Mondragone, su corso Umberto I, con inizio alle ore 21. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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