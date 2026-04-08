Un urlo così forte da perdere 3 voli | la favola di Monia da Santa Margherita a Hollywood

Monia Lea Rafaeli, originaria di Santa Margherita Ligure, ha raccontato di aver perso tre voli a causa di un urlo particolarmente forte. La sua storia si intreccia con il sogno di raggiungere il successo nel mondo dello spettacolo, un obiettivo che ha portato avanti attraverso esperienze in diversi contesti internazionali e Hollywood. La sua vicenda mette in evidenza come un episodio singolo possa segnare un percorso di determinazione verso un traguardo ambizioso.

C’è chi dice che i sogni siano come il fumo: impossibili da afferrare. Ma per Monia Lea Rafaeli (alias di Monya Tebji), nata e cresciuta tra i caruggi di Santa Margherita Ligure, quel fumo ha piano piano preso la forma solida dei riflettori dei set internazionali e di Hollywood. Attrice italo-marocchina, è partita dal Tigullio per inseguire il sogno americano, arrivando a recitare in una serie Netflix e in alcune pellicole ‘made in Usa’. La passione per il set, per Monia, non è stata un colpo di fulmine tardivo, ma un fuoco lento acceso fin dall'infanzia. "Ricordo le recite all’asilo della Provvidenza e poi alle elementari alla Scarsella", racconta a GenovaToday con un pizzico di nostalgia. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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