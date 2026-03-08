8 marzo la rinascita di Monia | Molestata e bullizzata da bambina così mi sono ripresa la mia vita

Il 8 marzo è il giorno scelto da Monia per raccontare la sua storia di rinascita. Dopo essere stata molestata e bullizzata da bambina, ha deciso di condividere come è riuscita a riprendere in mano la sua vita. La donna sottolinea l'importanza di mantenere la fiducia in se stessa, raccontando il suo percorso di riscatto e di lotta contro le difficoltà vissute in passato.

Macerata, 8 marzo 2026 – “Non bisogna mai perdere la certezza nel proprio valore”. È il messaggio di Monia Rossi, mamma di due figli, direttore commerciale di una società di impianti fotovoltaici e consulente aziendale, con un passato di molestie – due episodi subiti quando era una bambina, a 9 e 12 anni – e bullismo, durante le scuole medie. La sua è una storia di rinascita. È ripartita da zero a quarant’anni, quando ha preso consapevolezza del proprio valore appunto, e ha deciso di affrontare quei vecchi traumi di cui non aveva mai parlato con nessuno. "Mi sono tenuta tutto dentro per anni”. Da un paio di anni, Rossi vive a Montecosaro ma è sempre stata a Civitanova, dove ha ricoperto anche il ruolo di consigliera comunale di maggioranza dal 2017 al 2022. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

