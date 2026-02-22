Oggi 22 febbraio Santa Margherita da Cortona | la forza di una conversione travolgente

Santa Margherita da Cortona ha vissuto in un periodo di crisi personale, spinta da scelte sbagliate e tentazioni. La sua trasformazione è stata accelerata da un'esperienza spirituale intensa che l’ha portata a cambiare radicalmente strada. Ora, dedica le sue giornate alla preghiera e alla riflessione, lasciando alle spalle il passato turbolento. La sua storia mostra come una svolta può arrivare anche nelle situazioni più difficili.

Santa Margherita da Cortona visse nel peccato per tutta una prima parte della sua vita e poi avvenne una conversione totale che la portò a vivere nella contemplazione di Dio. Il 22 febbraio la Chiesa commemora santa Margherita da Cortona, diventata terziaria francescana dopo una conversione travolgente. La prima parte della sua vita fu peccaminosa, ma poi l’incontro con il Signore e con la sua misericordia cambiò tutto. Era nata a Laviano, in provincia di Perugia, tra Montepulciano e Cortona, nel 1247, da una famiglia di condizioni umili. Rimase orfana della madre molto presto e viene allevata da una matrigna che la maltratta in molti modi. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

L’evento dell’anno. Cortona celebra. Santa Margherita: inizia il camminoA Cortona, domani si svolge una grande festa in onore di Santa Margherita, la patrona della città.

Oggi 8 febbraio, Santa Giuseppina Bakhita: da schiava a suora, una storia di salvezza e perdonoOggi si celebra Santa Giuseppina Bakhita, una donna che ha attraversato momenti terribili di schiavitù per trovare la sua strada nella fede.

Margherita da Corton. I nuovi inizi sono possibili se “affidiamo” i nostri errori (A cura di Matteo Liut) Spesso sono proprio le nostre “righe storte” a portare speranza e amore più dei nostri successi. È una verità che appare chiara scorrendo la vita di santa Margh - facebook.com facebook