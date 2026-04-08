Un trekking guidato tra i ciliegi in fiore e le bellezze di Celleno

Domenica 12 aprile a Celleno si svolgerà una passeggiata guidata tra i ciliegi in fiore e le attrazioni della zona. L'evento è rivolto a chi ama fare trekking e trascorrere del tempo all'aperto. La camminata prevede un percorso attraverso i paesaggi locali, accompagnata da guide esperte. La partecipazione è aperta a tutti gli interessati, senza limiti di età.

Domenica 12 aprile è in programma, a Celleno, una passeggiata guidata dedicata a tutti gli appassionati dei trekking e delle attività all'aria aperta. Il percorso attraversa alcuni dei luoghi più caratteristici del territorio, tra cui piazza Luigi Razza, il borgo fantasma e l'Acquaforte, offrendo. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it "Amore, gelosie e tradimenti" nell'itinerario guidato tra le bellezze di PiacenzaNuovo appuntamento con le visite guidate a cura dello sportello Iat-R comunale, che domenica 15 febbraio propone, in collaborazione con le Guide... Leggi anche: “Passi fioriti”, Trekking sensoriale tra i ciliegi di Vignola