Amore gelosie e tradimenti nell' itinerario guidato tra le bellezze di Piacenza
Domenica 15 febbraio, lo sportello Iat-R comunale organizza un tour che esplora le storie di amore, gelosia e tradimenti a Piacenza. La causa di questa iniziativa sono le richieste di cittadini interessati a scoprire aspetti meno noti della città. La visita, realizzata con le Guide Turistiche locali, porta i partecipanti tra i monumenti più affascinanti, svelando aneddoti di passioni e intrighi che hanno segnato il passato di Piacenza. Un modo diverso di scoprire la città, uniscendo arte e storie di sentimenti forti.
Nuovo appuntamento con le visite guidate a cura dello sportello Iat-R comunale, che domenica 15 febbraio propone, in collaborazione con le Guide Turistiche del territorio, un itinerario incentrato su "Amore, gelosie e tradimenti nella storia di Piacenza", intrecciando agli scorci più suggestivi.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
Approfondimenti su amore gelosie
L'amore di coppia tra tradimenti e gelosie: Emilio Solfrizzi e Irene Ferri arrivano a teatro con "L'anatra all'arancia"
Dal 19 al 21 dicembre al teatro Diego Fabbri, Emilio Solfrizzi e Irene Ferri portano in scena
L’amore è cieco Italia, reunion: storie d’amore, tradimenti e addii nell'ultima puntata del reality
Ultime notizie su amore gelosie
Argomenti discussi: Heathcliff e Catherine, rivive il grande amore; CINEMA. Storie d’amore tempestose e misteri russi; Il Cinemaniaco. Cime tempestose – Tutti i film al cinema; Fermi tutti, Cime Tempestose torna al cinema.
La gelosia non è amore: la Cassazione cancella l’ultima scusa dei violentiL'hanno chiamata tempesta emotiva, delitto d'onore e raptus, oggi la Suprema Corte la definisce per quello che è: un desiderio morboso di controllo. E la legge non protegge più chi scambia il possesso ... iodonna.it
L’Oriente a passo di danzaLe prove d’orchestra risuonano nell’aria. Atmosfera che ispira. Intrighi d’amore, gelosia e tradimento per una grande epopea esotica. Si accendono le luci su piazza ... ilmessaggero.it
In una coppia in crisi decide di "mettere in pausa" la relazione per ritrovare sé stessa. Ma tra nuove conoscenze, imprevisti e gelosie inattese, capiranno che l’amore non va in standby così facilmente. La pausa servirà per capir - facebook.com facebook