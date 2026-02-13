Amore gelosie e tradimenti nell' itinerario guidato tra le bellezze di Piacenza

Domenica 15 febbraio, lo sportello Iat-R comunale organizza un tour che esplora le storie di amore, gelosia e tradimenti a Piacenza. La causa di questa iniziativa sono le richieste di cittadini interessati a scoprire aspetti meno noti della città. La visita, realizzata con le Guide Turistiche locali, porta i partecipanti tra i monumenti più affascinanti, svelando aneddoti di passioni e intrighi che hanno segnato il passato di Piacenza. Un modo diverso di scoprire la città, uniscendo arte e storie di sentimenti forti.