Passi fioriti Trekking sensoriale tra i ciliegi di Vignola
Alle 14.15, i partecipanti si riuniscono nel parcheggio della piscina in via Portello a Vignola per un trekking sensoriale tra i ciliegi. L’attività si svolge nel pomeriggio e si prevede il rientro entro le 19. Durante l’evento, si percorreranno i sentieri della zona, immersi nella fioritura dei ciliegi. La passeggiata è aperta a tutti gli interessati.
Ritrovo: ore 14.15 a Vignola, parcheggio della piscina in via Portello. Rientro previsto entro le ore 19.Escursione fuori porta, con un dislivello ridotto, per ammirare, anzi per partecipare, alla spettacolare fioritura dei ciliegi di Vignola.Un giro ad anello ci porterà prima sul percorso natura. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
Articoli correlati
Da Marradi fino alla Verna, trekking sui passi del "folle" viaggio di Dino CampanaI partecipanti, per l'occasione potranno salire fino a Monte Calvano fino a raggiungere in breve il “Calcio del Diavolo” e il celebre santuario...
Violenza di gruppo tra minorenni a Vignola: arrestato un sedicenne all’albaRintracciato all’alba del 3 gennaio 2026 dai Carabinieri della Val Panaro un ultrasedicenne destinatario di ordinanza del Tribunale per i Minorenni:...