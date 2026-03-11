Un Posto al Sole spoiler 11 marzo 2026 | è scontro tra Ferri e Cristina Alberto si confida con Luca ma…

Stasera, mercoledì 11 marzo 2026, i personaggi di Un posto al sole si troveranno coinvolti in diversi confronti. Ferri e Cristina avranno uno scontro, mentre Alberto parlerà con Luca di alcune questioni personali. I fan sono in attesa di scoprire come si svilupperanno questi momenti e quali ripercussioni avranno sui protagonisti. La puntata promette di portare nuove tensioni e colpi di scena.

Sono in molti a chiedersi cosa succederà stasera, mercoledì 11 marzo 2026, nel nuovo appuntamento settimanale di Un posto al sole. I tantissimi fan della fiction partenopea quotidianamente attendono di vedere le vicende dei protagonisti, in onda da lunedì a venerdì alle 20.50 su Rai 3. Gli spoiler fanno sapere che Roberto apparirà in difficoltà a causa della richiesta inaspettata di Greta, ma non sarà l'unico, anche Cristina infatti andrà in crisi. Marina proverà ancora a mediare tra di loro ma scoppierà un acceso scontro tra padre e figlia. Spoiler Un posto al sole 11 marzo 2026: Anna nasconde un segreto? Diego si trasferisce con la famiglia dal padre Dopo essersi lasciato trasportare dalla passione con Anna Alberto sarà molto turbato per aver fatto una cosa del genere al figlio.