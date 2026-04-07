Stop graffiti più alberi e strade rinnovate | ecco il piano di Lepore per il centro storico

Da bolognatoday.it 7 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il sindaco di Bologna ha annunciato un piano di interventi per il centro storico, con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita e contrastare l’abbandono della zona. Tra le iniziative previste ci sono la riduzione dei graffiti, l’aumento degli alberi e il rinnovo delle strade. Il progetto si svilupperà nel corso dei prossimi cinque anni, coinvolgendo diverse aree della città.

Migliorare la qualità della vita e fermare lo svuotamento del centro storico. È questo l’obiettivo dichiarato dal sindaco di Bologna Matteo Lepore, che ha presentato i primi interventi di un piano destinato a svilupparsi nei prossimi cinque anni.“Il nostro obiettivo è mantenere la vivibilità del. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Centro storico più pulito, verde e sicuro: come cambia Bologna con il piano del sindaco Lepore. Tornano gli alberi in piazzaBologna, 7 aprile 2026 – Dal potenziamento dei servizi igienici pubblici al ritorno alla pavimentazione storica, passando per la pulizia dei muri...

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