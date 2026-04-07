Stop graffiti più alberi e strade rinnovate | ecco il piano di Lepore per il centro storico

Il sindaco di Bologna ha annunciato un piano di interventi per il centro storico, con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita e contrastare l’abbandono della zona. Tra le iniziative previste ci sono la riduzione dei graffiti, l’aumento degli alberi e il rinnovo delle strade. Il progetto si svilupperà nel corso dei prossimi cinque anni, coinvolgendo diverse aree della città.

Migliorare la qualità della vita e fermare lo svuotamento del centro storico. È questo l’obiettivo dichiarato dal sindaco di Bologna Matteo Lepore, che ha presentato i primi interventi di un piano destinato a svilupparsi nei prossimi cinque anni.“Il nostro obiettivo è mantenere la vivibilità del. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it Centro storico più pulito, verde e sicuro: come cambia Bologna con il piano del sindaco Lepore. Tornano gli alberi in piazzaBologna, 7 aprile 2026 – Dal potenziamento dei servizi igienici pubblici al ritorno alla pavimentazione storica, passando per la pulizia dei muri... Leggi anche: Strade e sicurezza, il piano. La mappa delle asfaltature: "E strisce tutte rinnovate" Si parla di: Stop graffiti, più alberi e strade rinnovate: ecco il piano di Lepore per il centro storico; Centro storico più pulito, verde e sicuro: come cambia Bologna con il piano del sindaco Lepore. Tornano gli alberi in piazza.