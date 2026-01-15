Nuovo nido d’infanzia e mensa scolastica lavori in dirittura d’arrivo | investimento da oltre 3,4 milioni di euro
Sono quasi conclusi i lavori per il nuovo nido d’infanzia e la mensa scolastica di via dei Garofani a Narni Scalo. Con un investimento superiore a 3,4 milioni di euro, l’opera mira a migliorare i servizi educativi e di ristorazione per le famiglie della zona, offrendo strutture moderne e funzionali per i bambini e il personale scolastico.
Sono pressoché terminati i lavori riguardanti la costruzione del nuovo nido d’infanzia e della nuova mensa scolastica di via dei Garofani a Narni scalo. L’intervento è stato finanziato grazie ai fondi del Pnrr. “Il costo totale – spiegano dal Comune - è di 3.424.080 euro. La procedura di. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
Leggi anche: Monreale, approvato il progetto per il nuovo asilo nido: investimento da quasi 4 milioni di euro
Leggi anche: Procedono i lavori per il nuovo asilo nido: progetto da oltre 800 mila euro
Certosa, nuovi nido e mensa scolastica Cantieri a settembre - Apriranno infatti quasi contemporaneamente i cantieri dell’asilo e della nuova mensa della materna, «in modo da limitare il più possibile i ... laprovinciapavese.gelocal.it
Gruppo Editoriale Tv7. . AL VIA LE ISCRIZIONI AL NUOVO NIDO DI SAN GIORGIO - Dal 15 gennaio sarà possibile fare domanda d'iscrizione per il nuovo asilo di San Giorgio delle Pertiche, in Alta Padovana. Una struttura all'avanguardia che ha già raccolto gl facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.