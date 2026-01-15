Nuovo nido d’infanzia e mensa scolastica lavori in dirittura d’arrivo | investimento da oltre 3,4 milioni di euro

Da ternitoday.it 15 gen 2026

Sono quasi conclusi i lavori per il nuovo nido d’infanzia e la mensa scolastica di via dei Garofani a Narni Scalo. Con un investimento superiore a 3,4 milioni di euro, l’opera mira a migliorare i servizi educativi e di ristorazione per le famiglie della zona, offrendo strutture moderne e funzionali per i bambini e il personale scolastico.

Sono pressoché terminati i lavori riguardanti la costruzione del nuovo nido d’infanzia e della nuova mensa scolastica di via dei Garofani a Narni scalo. L’intervento è stato finanziato grazie ai fondi del Pnrr. “Il costo totale – spiegano dal Comune - è di 3.424.080 euro. La procedura di. 🔗 Leggi su Ternitoday.itImmagine generica

