Nuovo nido d’infanzia e mensa scolastica lavori in dirittura d’arrivo | investimento da oltre 3,4 milioni di euro

Sono quasi conclusi i lavori per il nuovo nido d’infanzia e la mensa scolastica di via dei Garofani a Narni Scalo. Con un investimento superiore a 3,4 milioni di euro, l’opera mira a migliorare i servizi educativi e di ristorazione per le famiglie della zona, offrendo strutture moderne e funzionali per i bambini e il personale scolastico.

