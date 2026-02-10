Asilo nido comunale un' opera da 1,6 milioni di euro

I lavori per il nuovo asilo nido comunale a Reschigliano di Campodarsego sono in piena corsa. Sono stati investiti 1,6 milioni di euro per realizzare questa struttura, che offrirà nuovi spazi ai genitori e ai piccoli della zona. Le opere procedono rapidamente e si spera di aprire il servizio già nei prossimi mesi.

Proseguono a Reschigliano di Campodarsego i lavori per la realizzazione del nuovo asilo nido comunale, un’opera strategica dedicata al potenziamento dei servizi educativi per la prima infanzia.L’intervento prevede un investimento complessivo pari a 1,6 milioni di euro, finanziato attraverso.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Approfondimenti su Reschigliano Campodarsego Monreale, approvato il progetto per il nuovo asilo nido: investimento da quasi 4 milioni di euro Scoperto asilo nido abusivo: multa da 16mila euro L’attività di controllo del comando Provinciale di Napoli ha portato alla scoperta di un asilo nido abusivo, con una sanzione di 16. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Reschigliano Campodarsego Argomenti discussi: Nuovo asilo nido a Villa di Tirano: incontro pubblico per presentare il progetto; A Novara per trovare posto all’asilo nido bisogna nascere nel giusto periodo dell’anno; Asilo nido comunale Ambarabà. Una necessaria precisazione dei fatti; Dichiarazione Ottavio Zacco: Ringrazio all’Arma dei Carabinieri per l’arresto del soggetto colto in flagranza di reato durante l’ennesimo furto ai danni dell’asilo nido comunale Girasole – Città di Palermo. Nuovo asilo nido comunale di Lonato: al via l’indagine conoscitiva per il 2026/2027L'Amministrazione comunale di Lonato del Garda ha pubblicato un Avviso Pubblico di indagine conoscitiva per verificare l'interesse delle famiglie e ... gardanotizie.it Asilo nido Cavalluccio Marino in fase di completamento a Marzocca di SenigalliaI lavori per la realizzazione del nuovo asilo nido di Marzocca Cavalluccio marino, situato lungo viale della Resistenza, sono ormai in fase di sostanziale completamento. La nuova struttura rappresen ... senigallianotizie.it Iniziati i lavori per il nuovo asilo nido di Soiano: a giugno sarà realtà x.com Asilo Nido "Il Club dei Birichini” - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.