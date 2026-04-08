Un nuovo modello di città digitale | ChorusLife premiato per la sua infrastruttura smart

Un nuovo modello di città digitale si sta affermando grazie a ChorusLife, che ha recentemente ricevuto la certificazione internazionale WiredScore Neighborhood. Questo riconoscimento attesta l’eccellenza delle infrastrutture digitali presenti nel quartiere, evidenziando un’attenzione particolare alla qualità delle connessioni e delle reti tecnologiche. La premiazione si inserisce in un percorso di sviluppo volto a integrare elementi smart nelle aree urbane.

Bergamo. ChorusLife ha ottenuto la certificazione internazionale WiredScore Neighborhood, che valorizza infrastrutture digitali di eccellenza. È il primo progetto nell’Europa continentale a conseguire questo riconoscimento che evidenzia l’innovazione del nuovo smart district della città. La certificazione WiredScore Neighborhood non riguarda solo le prestazioni della rete, ma la qualità complessiva dell’infrastruttura digitale e la sua capacità di evolvere e restare affidabile nel tempo. In concreto, sono stati valutati diversi fattori: la continuità del servizio, la possibilità di attivare più operatori e la presenza di spazi in grado di garantire manutenzioni e futuri potenziamenti riducendo al minimo l’impatto sulla fruizione. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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