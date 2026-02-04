RietiLife amplia la sua presenza digitale con un nuovo canale Instagram dedicato al racconto quotidiano della città

Da oggi Rieti si racconta anche sui social. Il sito RietiLife ha lanciato un nuovo canale Instagram, dove si condividono foto, video e commenti sulla città. Non si tratta più solo di leggere le notizie, ma di viverle in modo più diretto e immediato. I cittadini possono ora mostrare con immagini e parole cosa succede ogni giorno a Rieti, rendendo il racconto della città più vicino e autentico.

A partire da oggi, Rieti non si vede solo con gli occhi, ma anche attraverso lo scatto di un'immagine, il movimento di un video, il commento di un cittadino. Il portale d'informazione locale, da anni punto di riferimento per chi vive o segue da lontano la città e il suo territorio, ha lanciato un nuovo canale Instagram dedicato al racconto quotidiano della città. Il profilo, attivo dal pomeriggio del 3 febbraio 2026, si inserisce in un'evoluzione strategica della piattaforma che, con oltre 100mila follower sui suoi canali social, ha consolidato il suo ruolo non solo come fonte di notizie, ma come voce della comunità reatina.

