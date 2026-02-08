Eko365 | quando la trasformazione digitale diventa infrastruttura di solidarietà

La trasformazione digitale ormai non riguarda solo la tecnologia, ma anche le infrastrutture. Questa novità sta cambiando il modo in cui le comunità si connettono e si aiutano. Eko365 si inserisce in questo quadro: un progetto che porta la tecnologia a servizio della solidarietà, creando reti più forti e accessibili a tutti.

di Monica Sozzi, Redazione sito ASviS – Alleanza Italiana per lo sviluppo sostenibile – pubblicato il 21 gennaio 2026 La  trasformazione digitale  oggi è anche una questione di infrastrutture.   In molti contesti, soprattutto sociali e del terzo settore, significa  rendere possibile  ciò che altrimenti non riuscirebbe a reggere la complessità organizzativa, tecnologica e umana del presente. È da questa convinzione che nasce l’impegno di  Eko365, società benefit che opera come “managed service provider” e “managed security service provider”, specializzata nella gestione e nella sicurezza degli ambienti Microsoft 365, e che ha scelto di tradurre la propria finalità di beneficio comune in un percorso strutturato e continuativo di impatto ambientale, sociale e di governance.🔗 Leggi su Ildenaro.itImmagine generica

