Stefania Auci autrice della fortunata saga dei Florio ci racconta le origini della dinastia e l' ultimo romanzo L' alba dei leoni L' intervista

Stefania Auci rivela i retroscena della famiglia Florio, tra successi e declino. In un’intervista, l’autrice parla delle origini della dinastia e del suo ultimo romanzo, L’alba dei leoni. Abbiamo seguito la loro ascesa, il dominio commerciale e lo splendore mondano, fino a scoprire il lento declino che ha segnato la fine di un’epoca.

Ne abbiamo seguito l'irresistibile ascesa, il dominio commerciale, lo splendore mondano e poi il lento declino. Ma non sappiamo come tutto è davvero cominciato. Ora, con L'alba dei Leoni, Stefania Auci completa la cornice della saga della famiglia Florio, iniziata con I Leoni di Sicilia nel 2019 e proseguita con L'inverno dei Leoni due anni dopo. Il lavoro è un recupero delle radici, che permette di comprendere l'origine di una delle dinastie più emblematiche del Sud, prima ancora che nascesse il mito. «Percepivo ancora galleggiare dentro di me dei frammenti, cose non dette continuavano a chiamarmi e sentivo il bisogno di raccontare ancora», ci spiega in questa intervista l'autrice, nata a Trapani e oggi di casa a Palermo.

