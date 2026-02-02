Iulia Florentina l’epigrafe che racconta le origini del cristianesimo a Catania

A Catania, un’epigrafe funeraria scoperta di recente svela le radici del cristianesimo in città. Si tratta del più antico documento che testimonia la presenza della prima comunità cristiana in Sicilia. La scoperta offre uno sguardo diretto sulle origini di questa religione nel territorio, senza filtri o interpretazioni complicate.

La lastra marmorea latina è considerata una delle più antiche testimonianze del cristianesimo e del culto dei martiri nell’area etnea L'epigrafe funeraria “Iulia Florentina” costituisce il più antico documento per la conoscenza della prima comunità cristiana di Catania e, più in generale, del primo cristianesimo in Sicilia. La professoressa Mariuccia Stelladoro, esperta in agiografia greco-latina, ricostruisce con rigore storico il significato dell'antico testo, risalente al IV secolo d.C.. La stele fu rinvenuta a Catania nel 1730 e lo scorso luglio è “tornata” definitivamente in città dal Louvre di Parigi: si trova adesso al Museo Diocesano.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Approfondimenti su Iulia Florentina

Ultime notizie su Iulia Florentina

