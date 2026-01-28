Nicolò Pieroad Guerrera racconta il giro del mondo a piedi a Domodossola

Nicolò Guerrera, conosciuto come Pieroad, ha appena iniziato il suo viaggio a piedi intorno al mondo. Partito da Domodossola, racconta di aver deciso di affrontare questa sfida per vivere esperienze uniche e per condividere le sue avventure. La quinta edizione di Konference, il ciclo di incontri che si tiene nella città, ha dato il via a una serie di appuntamenti dedicati a esplorazioni e crescita personale.

Al via la quinta edizione di Konference, il ciclo di incontri che porta a Domodossola ospiti d'eccellenza per raccontare esperienze di vita, avventura e crescita personale. La rassegna è organizzata dall'associazione domese Karma. Quest'anno protagonista sarà Nicolò Guarrera, conosciuto come Pieroad, che sabato 31 gennaio alle 17,30 sarà ospite nella sala "Il Caveau" di Domodossola a dialogo conArianna Giannini. Nicolò Guarrera, originario di Malo (Vicenza) e classe 1993, ha intrapreso una impresa straordinaria: il giro del mondo a piedi, durata cinque anni, iniziata il 9 agosto 2020.🔗 Leggi su Novaratoday.it

Approfondimenti su Pieroad Guerrera

Nicolò e Gaia, provenienti da Mugnano e Gragnano, hanno raggiunto il traguardo più alto conquistando il titolo mondiale WDO Under 14.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Pieroad, il mondo a piedi Giovedì 22 gennaio 2026, ore 20.00 Narodni dom, via Filzi 14 – Trieste ZKB Trieste Gorizia vi invita ad una esclusiva intervista a Nicolò Guarrera (conosciuto anche come Pieroad) che, ospite per la prima volta a Trieste, - facebook.com facebook