Travedona Monate – Il giro del mondo a piedi | l’impresa di Nicolò Guarrera alias Pieroad arriva a

Nel pomeriggio di sabato, il paese di Travedona Monate si è riempito di curiosi e appassionati per assistere all’avvio dell’impresa di Nicolò Guarrera, noto come Pieroad. Alle 17 in punto, al Cineteatro Sant’Amanzio, si è aperto un varco nel tempo, segnando l’inizio di un viaggio a piedi che mira a ripercorrere il giro del mondo. La piazza si è animata di entusiasmo mentre Nicolò ha dato il via alla sua straordinaria avventura, pronto a camminare per mesi e attraversare continenti.

Sabato 14 marzo alle 17 in punto, nel cuore del paese di Travedona Monate, al Cineteatro Sant'Amanzio, si è aperto un varco nel tempo. Non un evento qualsiasi, ma un incontro che ha riunito centinaia di persone attorno a una storia che sembra uscita da un romanzo, ma che è invece vissuta con i piedi per terra. Nicolò Guarrera, noto in rete con lo pseudonimo di Pieroad, ha messo piede in paese dopo un viaggio che ha portato il suo corpo e la sua anima a percorrere oltre 35mila chilometri in cinque anni, attraversando continenti, culture, paesaggi e silenzi. Il suo obiettivo? Non arrivare al termine del mondo, ma scoprirlo, passo dopo passo, con i piedi sulla terra, con il respiro regolare e il tempo che scorreva lentamente.

