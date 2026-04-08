un aprile di cantieri a carmignano lavori a cimiteri strade e rotatoria

A Carmignano, questa settimana sono iniziati diversi lavori di manutenzione e miglioramento. Tra gli interventi più rilevanti, si segnala l’avvio di un progetto dal valore di 165.000 euro volto a realizzare un nuovo collegamento tra via Buozzi e via Gramsci a Seano. Oltre a questo, sono stati avviati lavori nei cimiteri, sulla rete stradale e sulla rotatoria presente nella zona.

Settimana di cantieri a Carmignano. Ieri è partito l’intervento più consistente del valore di 165.000 euro per la realizzazione, a Seano, del collegamento tra via Buozzi e via Gramsci. Il nuovo tratto di strada, tra via Levi e via Quinto Martini, segna l’avvio della più ampia viabilità, alternativa a via Baccheretana, che metterà in comunicazione via Statale con il centro di Seano. "Un’opera importante – dice il sindaco Edoardo Prestanti – perché migliora mobilità e sicurezza interna alla frazione". Questo mese inizierà il rifacimento di asfalti: con 21.000 euro si parte da via Montefortini, sull’intera carreggiata, per una lunghezza di circa 70 metri, e continueranno, in seguito, in tratti sparsi di via Pistoiese, e altre strade. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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