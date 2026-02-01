A Carmignano si prepara un mese intenso di lavori. Sono stati approvati progetti per rinnovare alcune aule della scuola primaria

Febbraio di lavori a Carmignano fra scuole, piscine e strade. E’ stato approvato il progetto per le opere di manutenzione straordinaria in alcune aule della scuola primaria "Quinto Martini" a Seano e per la realizzazione del controsoffitto dell’atrio della piscina comunale di Comeana. In quest’ultimo caso, i lavori consistono principalmente in interventi di posa dei nuovi controsoffitti con adeguate caratteristiche e successiva tinteggiatura. Il progetto, elaborato dagli uffici del Comune, ammonta per Seano e Comeana a circa 24.000 euro. Poi, per tutto il periodo invernale il Comune deve affidare il servizio di supporto per la messa in sicurezza della rete stradale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Febbraio di cantieri a Carmignano. Lavori in scuole, piscine e strade

Nel mese di novembre, gli operai comunali hanno portato avanti numerosi interventi di manutenzione su strade e scuole.

A Padova, tra gennaio e febbraio, sono previsti lavori programmati che interesseranno alcune strade della città.

