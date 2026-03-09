Umbria | nuova legge per i rider dignità al centro

L’Assemblea legislativa dell’Umbria ha approvato una nuova legge dedicata ai rider, regolamentando il lavoro dei corrieri di cibo e pacchi. La normativa introduce nuove norme per garantire maggiori tutele e diritti ai lavoratori impegnati in questo settore. La proposta mira a definire le condizioni di lavoro e a riconoscere la dignità di chi svolge questa attività.

L'Assemblea legislativa dell'Umbria ha approvato una normativa pionieristica dedicata alla regolamentazione del lavoro dei corrieri di cibo e pacchi. L'iniziativa, guidata dalla consigliera Maria Grazia Proietti, mira a trasformare le condizioni operative nel settore della logistica digitale, ponendo al centro la dignità del lavoratore. La nuova legge non si limita a un semplice atto amministrativo, ma rappresenta un cambiamento strutturale per il tessuto sociale della regione verde d'Italia. L'obiettivo dichiarato è garantire che l'espansione delle piattaforme digitali non avvenga a scapito dei diritti fondamentali. Nel cuore dell'Umbria, dove la qualità della vita è un valore cardine, questa norma cerca di bilanciare l'innovazione tecnologica con la tutela umana.