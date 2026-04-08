Un'interrogazione è stata depositata da un parlamentare del Movimento 5 Stelle per segnalare il deterioramento dei collegamenti ferroviari tra l’Umbria e la capitale. La questione riguarda il funzionamento dei treni, che si sono ridotti a frequenze irregolari o stoppate, creando problemi di mobilità per i cittadini e le imprese locali. La situazione ha portato a un aumento delle difficoltà di collegamento tra la regione e le altre aree del paese.

Emma Pavanelli, parlamentare del Movimento 5 stelle, ha depositato una nuova interrogazione per denunciare il collasso dei collegamenti ferroviari tra l’Umbria e la capitale, un isolamento che colpisce duramente l’economia regionale. Migliaia di persone che viaggiano quotidianamente subiscono i danni di deviazioni e ritardi persistenti sulla linea lenta. Molti treni regionali rimangono bloccati a Orte o a Roma Tiburtina mentre altri convogli procedono, creando un sistema inefficiente lavora e produce nel territorio. Il disagio è aggravato da un aumento dei costi per gli abbonamenti e i biglietti, a fronte di un servizio che invece regredisce. Questo scenario rappresenta un doppio danno economico sia per le imprese locali che per i singoli cittadini. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Umbria isolata: treni al collasso frenano l’economia regionale

Cuba è rimasta sola e senza petrolio: economia al collassoPer decenni Cuba ha basato la propria economia su una fitta rete di paesi alleati che fornivano beni essenziali, dall’energia al cibo e ai prodotti...

Collasso in Molise: Puglia isolata, corsa ai bypass per i trasportiIl presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, ha segnalato l’isolamento della regione e di altre zone del sud lungo la costa adriatica a causa...

Pavanelli (M5S): Ferrovie umbre al collasso, Regione isolata e Governo sempre più assenteQuella dei collegamenti ferroviari tra Umbria e Roma non è più una questione di disservizi: siamo di fronte a un vero e proprio collasso del sistema, che sta isolando un’intera regione dal resto del ... orvietosi.it

Pavanelli, collegamenti ferroviari tra Umbria e Roma sono al collassoQuella dei collegamenti ferroviari tra Umbria e Roma non è più una questione di disservizi. Siamo di fronte a un vero e proprio collasso del sistema, che sta isolando un'intera regione dal resto del ... ansa.it