Cuba è rimasta sola e senza petrolio | economia al collasso

Cuba affronta un momento difficile: il paese si ritrova senza petrolio e con l’economia in forte crisi. Dopo decenni di dipendenza dagli alleati, l’isola si trova ora a dover fare i conti con una situazione complicata, che mette a rischio anche i servizi di base per la popolazione.

Per decenni Cuba ha basato la propria economia su una fitta rete di paesi alleati che fornivano beni essenziali, dall’energia al cibo e ai prodotti industriali. L’isola, con una produzione interna limitata, ha sempre dovuto importare gran parte di ciò che consuma da paesi amici come Messico, Venezuela, Cina e, in passato, l’Unione Sovietica. La Casa Bianca ha annunciato un ordine esecutivo che prevede anche la possibilità di imporre dazi ai paesi che forniscono petrolio a Cuba, una mossa che L’Avana ha definito un atto di “aggressione brutale”. Questo irrigidimento delle sanzioni ha provocato una drastica riduzione dell’energia disponibile per uso civile e produttivo: Cuba fatica a reperire carburante per i trasporti, per l’elettricità e per i servizi di base. 🔗 Leggi su Billipop.com

L’economia cubana è in forte crisi, in parte a causa della dipendenza dal petrolio venezuelano.

La situazione a Cuba si fa sempre più difficile.

