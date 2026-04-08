Un cedimento del terreno in Molise ha causato l’isolamento di alcune zone del sud lungo la costa adriatica. La regione Puglia, in particolare, si trova ora senza collegamenti stradali e ferroviari diretti con le aree interessate, portando a un aumento delle richieste di bypass e interventi temporanei per i trasporti. La situazione ha portato le autorità a monitorare attentamente le modifiche alla viabilità nella regione.

Il presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, ha segnalato l’isolamento della regione e di altre zone del sud lungo la costa adriatica a causa di un collasso del terreno avvenuto in Molise. Questo evento geologico ha bloccato i flussi di traffico sia su gomma che su rotaia. L’annuncio è arrivato durante un incontro dedicato alla gestione dei beni sottratti alla criminalità organizzata. Il governatore pugliese ha confermato di aver richiesto ieri stesso l’inserimento della Puglia all’interno della cabina di regia coordinata dalla Protezione civile. Strategie di aggiramento per mobilità e trasporti. Per contrastare il blocco ferroviario, le autorità stanno definendo protocolli di emergenza che prevedono lo spostamento dei treni a lunga percorrenza sulla linea che collega Foggia e Caserta. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Collasso in Molise: Puglia isolata, corsa ai bypass per i trasporti

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