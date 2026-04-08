Umbria addio al direttore Paggi | l’opposizione denuncia il caos

Nell'Umbria, il direttore regionale ha rassegnato le dimissioni il 16 marzo e la decisione è stata ufficializzata attraverso una delibera di Giunta il 1 aprile. La notizia ha suscitato reazioni da parte dell’opposizione, che ha denunciato una situazione di caos all’interno dell’ente. Il cambio alla guida arriva dopo un periodo di tensioni e discussioni interne.

Il direttore regionale Gianluca Paggi ha lasciato il proprio incarico, con dimissioni presentate il 16 marzo e formalizzate tramite delibera di Giunta il 1 aprile. L’evento scatena le reazioni dell’opposizione regionale che vede in questo addio un segnale di instabilità amministrativa. La notizia arriva a poco più di un anno dall’insediamento della giunta attuale. Secondo i rappresentanti di diverse forze politiche, la perdita di figure apicali dotate di competenze strategiche indica una fragilità strutturale nel rapporto tra l’apparato tecnico e l’indirizzo. A denunciare questa situazione sono i consiglieri Donatella Tesei ed Enrico Melasecche per la Lega Umbria, insieme a Andrea Romizi e Laura Pernazza di Forza Italia. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Umbria, addio al direttore Paggi: l’opposizione denuncia il caos Regione Umbria, opposizione all'attacco: "La giunta Proietti perde pezzi, il direttore Paggi si dimette"Un fatto politico definito "grave" e che "non può essere archiviato come una semplice vicenda interna agli uffici". Leggi anche: Airola nel caos: opposizione denuncia disagi e inefficienze del Comune Argomenti più discussi: Addio a David Riondino: Lascia ricordi indelebili; Addio a Elio Bertoldi, maestro di giornalismo: una vita tra cronaca, sport e passione civile; Addio inverno, a Pasqua arriva il bel tempo su tutta l'Umbria; Muore Michelangelo Zurletti per oltre 40 anni direttore del Lirico sperimentale di Spoleto -. Anche Umbria Jazz celebra il genio di Dario Fo nel centenario della nascita, rendendo omaggio, con una doppia iniziativa, a una delle figure più originali e influenti della cultura italiana del Novecento. Leggi l'articolo completo al link nel primo commento #da - facebook.com facebook A metà tra Umbria e Marche.. a metà tra una strada da moto e da bici.. a metà tra caldo e freddo.. a metà tra fatica e divertimento (La seconda foto è la versione sfuocata alla Guè Pequeno,… le uniche foto che il mio amico sa fare ) Buona Pasqua a tut x.com