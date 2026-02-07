Airola nel caos | opposizione denuncia disagi e inefficienze del Comune

La situazione ad Airola è esplosa. I consiglieri comunali hanno deciso di chiedere un Consiglio straordinario dopo aver denunciato una serie di problemi, tra cui strade chiuse, finanziamenti che sono andati persi e scuole lasciate in condizioni precarie. La tensione tra opposizione e amministrazione cresce, mentre i cittadini si trovano a fare i conti con un territorio che sembra andare sempre più in tilt. Nessuno riesce a capire quali siano i passi futuri per risolvere i disagi quotidiani.

"Ad Airola ormai si naviga a vista. Ogni giorno emergono nuovi disagi: strade chiuse per scavi improvvisi senza percorsi alternativi pianificati, con gravi disagi per chi non conosce il territorio".Così scrivono i consiglieri comunali Giulia Abbate, Gennaro Falzarano, Giuseppe Maltese, Giuseppe Stravino e Biagio Supino: I consiglieri comunali di opposizione sottolineano inoltre gli sprechi legati all'arredo urbano, citando il semaforo e le aiuole in Piazza Vittoria come esempi emblematici. Le strade cittadine necessitano di interventi importanti e il comune ha perso un finanziamento di 3 milioni di euro per mancanza di progettazione.

