Umbria a 88 anni scappa dalla residenza protetta e si nasconde

A Terni, un uomo di 88 anni è scappato dalla residenza protetta situata in via Antiochia. La sua fuga ha creato momenti di apprensione tra il personale e i familiari. Sono state avviate le ricerche per rintracciarlo e garantire la sua sicurezza. La vicenda si è verificata nelle ultime ore, senza ulteriori dettagli sulle modalità o le circostanze della fuga.

Ore di paura a Terni per la “fuga” di un ottantottenne da una residenza protetta nella zona di via Antiochia. L’allarme è scattato intorno alle 22 quando è stata segnalata la scomparsa dell’anziano ospite, che secondo quanto ricostruito dai vigili del fuoco si era allontanato dalla struttura. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it A ottantotto anni scappa dalla residenza protetta, ore di paura a TerniOre di paura la notte scorsa a Terni per la “fuga” di un ottantottenne da una residenza protetta nella zona di via Antiochia. Leggi anche: Condannato per rapina a Roma scappa e si nasconde, arrestato al confine con la Slovenia Argomenti più discussi: Rincari bollette 2026 in Umbria, imprese a rischio chiusura: +469 milioni di euro tra luce e gas; Trattore si ribalta, muore a 60 anni. Tragedia in un terreno di olivi; Manlio Santanelli: La mia terra non lo vuole? Dono tutto il mio archivio a Todi; Lotto e Superenalotto, l'estrazione di oggi martedì 31 marzo: i numeri vincenti. L’evento organizzato dalla Fipav Umbria in collaborazione con la Nuova Pallavolo Spoleto è in programma domenica 12 aprile al PalaRota - facebook.com facebook È morto in Umbria, dopo una lunga malattia, Beppe #Sebaste, poeta, scrittore e filosofo, figura di rilievo nel panorama culturale italo-francese. Nato a Parma nel 1959, si era formato a Bologna con Luciano Anceschi e Umberto Eco, collaborando poi con L’ x.com