Condannato per rapina a Roma scappa e si nasconde arrestato al confine con la Slovenia

Cercava di uscire dall'Italia ma i carabinieri l'hanno arrestato. Nei giorni scorsi un latitante di nazionalità romena è finito in manette in quanto condannato a due anni di reclusione per una rapina commessa nel 2023 a Roma. L'uomo era stato coinvolto in una lite con un connazionale a seguito della quale gli aveva sottratto un bracciale. I militari della Capitale erano intervenuti, arrestandolo e riuscendo a restituire la refurtiva al legittimo proprietario. Dopo la denuncia e l'avvio del procedimento penale (conclusosi nel marzo del 2024), il quarantenne aveva fatto perdere le sue tracce.🔗 Leggi su Romatoday.it

Lo scorso 9 gennaio, durante un controllo di routine sul raccordo autostradale RA13, agenti del Commissariato di Duino hanno individuato un uomo ricercato, latitante da dieci anni.

