La serie Netflix “Bambini di piombo” ripercorre la storia vera della dottoressa polacca che, nel 1974, scoprì l’avvelenamento da piombo tra i bambini di Slesia. Nonostante le pressioni del regime comunista, decise di intervenire di nascosto per curarli, sfidando le autorità e rischiando tutto per salvarli.

La nuova serie Netflix racconta la storia vera di Jolanta Wadowska-Król, che nella Polonia del 1974 scoprì l’avvelenamento da piombo nei bambini di Slesia e, in silenzio, sfidò il regime comunista per curarli e salvarli. In sei episodi, una battaglia solitaria contro paura e censura. I bambini di piombo non sono italiani. E il piombo non ha nulla a che spartire con gli anni della contestazione studentesca, della violenza. Il piombo è quel che è, nell'economia della nuova serie Netflix, al debutto online mercoledì 11 febbraio: un metallo pesante, responsabile di un avvelenamento di cui le cronache italiane hanno riportato poco. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - «Bambini di piombo», la serie Netflix sulla dottoressa che sfidò il regime comunista

