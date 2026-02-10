Bambini di piombo la serie Netflix sulla dottoressa che sfidò il regime comunista
La serie Netflix “Bambini di piombo” ripercorre la storia vera della dottoressa polacca che, nel 1974, scoprì l’avvelenamento da piombo tra i bambini di Slesia. Nonostante le pressioni del regime comunista, decise di intervenire di nascosto per curarli, sfidando le autorità e rischiando tutto per salvarli.
La nuova serie Netflix racconta la storia vera di Jolanta Wadowska-Król, che nella Polonia del 1974 scoprì l’avvelenamento da piombo nei bambini di Slesia e, in silenzio, sfidò il regime comunista per curarli e salvarli. In sei episodi, una battaglia solitaria contro paura e censura. I bambini di piombo non sono italiani. E il piombo non ha nulla a che spartire con gli anni della contestazione studentesca, della violenza. Il piombo è quel che è, nell'economia della nuova serie Netflix, al debutto online mercoledì 11 febbraio: un metallo pesante, responsabile di un avvelenamento di cui le cronache italiane hanno riportato poco. 🔗 Leggi su Laverita.info
Approfondimenti su Jolanta Wadowska Król
È morto Michal Urbaniak, compositore e violinista polacco che sfidò il regime comunista
Mrs Playmen: tutto ciò che la serie Netflix ha cambiato sulla vita scandalosa di Adelina Tattilo
Ultime notizie su Jolanta Wadowska Król
Argomenti discussi: Bambini di piombo, una nuova serie polacca su Netflix; Tutte le nuove uscite Netflix di febbraio 2026; Nuove serie Netflix: le uscite di febbraio 2026; Le Nuove Uscite Di Film E Serie Tv Di Febbraio 2026.
Arriva su Netflix la vera storia di Jolanta Wadowska-Król, la straordinaria donna che ha salvato i bambini di piomboLa storia vera della dottoressa Jolanta Wadowska-Król che sfidò il regime per salvare i bambini avvelenati dal piombo. Bambini di Piombo su Netflix dall’11 ... alfemminile.com
Bambini di piombo è la nuova serie polacca Netflix ispirata a una storia veraNetflix continua a puntare sulle serie europee ispirate a fatti reali con Bambini di piombo, un intenso dramma storico polacco in arrivo l’11 febbraio. La serie, composta da sei episodi, è diretta d ... spettegolando.it
Quando una giovane dottoressa scopre che i bambini che vivono vicino a una fabbrica si stanno ammalando di avvelenamento da piombo, decide di rischiare carriera e sicurezza pur di salvarli. Scopri tutti i dettagli nel nostro articolo https://bit.ly/45Zc - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.