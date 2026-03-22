È scomparso un uomo che incarnava le contraddizioni di un’Italia complessa, un personaggio che si definiva atipico ma rappresentava perfettamente alcuni tratti nazionali. Considerato un esempio di quella figura che si muove tra opposti, ha lasciato un segno nel panorama culturale e sociale del paese. La sua figura ha sempre sfidato le interpretazioni convenzionali, rimanendo un punto di riferimento per molti.

È morto un tipico italiano atipico. Anzi perfettamente italiano. Ci dividiamo tutti in anti italiani e arci italiani e lui era un po' di tutte e due le cose. Prima di conoscerlo avevo sentito tutti gli sfoghi e le battutacce che il presidente Francesco Cossiga gli dedicava: "Siamo l'unico paese al mondo che ha uno psichiatra come ministro dell'Economia che avrebbe bisogno dello psichiatra". Ma come accade spesso fra italiani, i due si amavano vociando e soverchiandosi con la parola. Cirino Pomicino era un democristiano progressista vagamente di sinistra, come Francesco Cossiga, almeno fino al momento in cui Cossiga non cominciò a "togliersi i sassi dalle scarpe". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - L'ultimo andreottiano che sfidò il giustizialismo

Articoli correlati

È morto Ahmadinejad, il presidente che sfidò Israele e l’OccidenteL’ex capo della Repubblica islamica sarebbe stato ucciso in un raid americano-israeliano a Teheran.

Bachelet, l’Italia lo ricorda: il giurista che sfidò la violenzaUn Giurista per la Democrazia: Mattarella onora la memoria di Vittorio Bachelet nel centenario della nascita Il Presidente della Sergio Mattarella ha...

Aggiornamenti e notizie su ultimo andreottiano

Temi più discussi: Addio a Cirino Pomicino, l'andreottiano di ferro, che tutti chiamavano o' ministro; Cirino, l’Andreottiano del Regno di Napoli. Il ricordo di Pisicchio; Morto Paolo Cirino Pomicino, chi era 'O ministro degli anni d’oro della Prima Repubblica; Paolo Cirino Pomicino, morto 'O Ministro: aveva 86 anni. Dalla Dc a Mani Pulite, le feste, la malattia e l'amore per la moglie: chi era.

Addio a Cirino Pomicino, l'andreottiano di ferro, che tutti chiamavano o' ministroQuintessenza del democristiano, fu tra i protagonisti degli anni d'oro della Prima Repubblica. Due volte ministro e sette volte deputato, cadde in disgrazia con l'operazione Mani Pulite. Nel 2006, la ... msn.com

Pomicino, una vita per la Dc: morto a 86 anni l’ex ministro al Bilancio e Andreottiano docAveva una passione divorante per la politica. Una volta, nei suoi continui vai e vieni in clinica, per un cuore che non stava al passo con la sua frenesia di ... ilgazzettino.it

Morto Paolo Cirino Pomicino, uomo spiritoso. Con lui se non sbaglio se ne va l'ultimo del giro andreottiano x.com

#AFRAGOLA, IL #LUTTO - L'ultimo saluto alle 17 presso la Chiesa San Giorgio Martire di Afragola facebook