Ultimissime Inter LIVE | un nuovo piano per Sommer Biasin fa chiarezza su Bastoni
Nella giornata di oggi, aggiornamenti in tempo reale sulle vicende della squadra nerazzurra. Tra le notizie più recenti, si parla di un nuovo piano per il giocatore Sommer e di chiarimenti forniti da Biasin riguardo a Bastoni. La redazione di Inter News 24 fornisce le ultime informazioni sulle attività e le decisioni che coinvolgono il club.
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