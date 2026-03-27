Ultimissime Inter LIVE | un nuovo piano per Sommer Biasin fa chiarezza su Bastoni

Nella giornata di oggi, aggiornamenti in tempo reale sulle vicende della squadra nerazzurra. Tra le notizie più recenti, si parla di un nuovo piano per il giocatore Sommer e di chiarimenti forniti da Biasin riguardo a Bastoni. La redazione di Inter News 24 fornisce le ultime informazioni sulle attività e le decisioni che coinvolgono il club.

Sommer, l’Inter cambia idea: nuova proposta allo svizzero. La decisione arriverà a giugno Calciomercato Inter, Moretto scuote i tifosi: Thuram in bilico e rebus difesa. La situazione Calciomercato Inter, Solet e non solo: tutti i nomi per la difesa. E torna un vecchio pallino Stankovic torna all’Inter: Marotta esercita la recompra da 23 milioni per il nuovo gioiello di Chivu. E c’è il piano per il futuro Piovani dopo Sassuolo Inter Women: «Tre punti fondamentali per i nostri obiettivi. Primo posto? 18 punti sono tanti» Inter U23, si valuta l’ipotesi di un ritorno di Zanchetta. Riflessioni su Vecchi Primavera Inter, rimonta da urlo contro la Lazio e zona Play-off riaperta: ecco come sta andando l’U-20 di Benito Carbone Settore Giovanile Inter, weekend di pausa per i ragazzi neroazzurri fra Nazionale e turno di riposo. 🔗 Leggi su Internews24.com

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