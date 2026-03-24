Bastoni nel mirino del Barcellona trattativa con l’Inter? Romano fa chiarezza

Il Barcellona ha mostrato interesse per il difensore dell’Inter, con il club catalano che avrebbe avviato trattative. Deco, dirigente del Barcellona, ha avuto più occasioni per osservare il giocatore da vicino. Fabrizio Romano ha fornito aggiornamenti sulla situazione, senza confermare ufficialmente nessun accordo tra le parti. La questione rimane in fase di valutazione e discussione.

Inter News 24 Bastoni piace al Barcellona, Deco più volte lo ha visto da vicino, Fabrizio Romano aggiorna sulla questione relativa al difensore. Alessandro Bastoni piace al Barcellona e questa non è una novità. Deco, il direttore sportivo dei catalani, è stato più volte a Milano per osservarlo da vicino. Al momento però non ci sarebbe alcuna trattativa concreta tra le parti. A fare chiarezza sulla questione è stato l’esperto di calciomercato Fabrizio Romano: LE PAROLE: «Il nome di Bastoni è molto in alto nella lista del Barcellona. Il DS dei catalani Deco è stato più volte a Milano per guardarlo dal vivo. Il giocatore è consapevole di questo interesse. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Bastoni nel mirino del Barcellona, trattativa con l’Inter? Romano fa chiarezza Articoli correlati Mercato Inter, Romano parla così dell’interesse del Barcellona per Bastoni: «È un obiettivo per l’estate, ecco i dettagli»di Redazione Inter News 24Mercato Inter, Romano svela nuovi dettagli sull’interesse del Barcellona per Bastoni: ecco tutte le sue parole Il futuro di... Bastoni Barcellona, il sogno proibito dei catalani per la difesa del futuro: Fabrizio Romano fa il puntodi Redazione Inter News 24Bastoni Barcellona: il difensore dell’Inter, perno della difesa di Chivu è finito nel mirino dei blaugrana, pronti a un... Contenuti utili per approfondire Bastoni nel mirino del Barcellona... Temi più discussi: Alessandro Bastoni nel mirino delle Big europee: il difensore dell'Inter piace a 4 Top club; SPORT – Barça, Bastoni uno dei principali obiettivi: i motivi per cui è l’obiettivo numero uno; Inter furibonda, nel mirino l'arbitraggio e il clima post caso Bastoni: i retroscena; Dopo Bastoni, il Barcellona mette nel mirino anche l'esterno della Juve Cambiaso: la situazione. La Gazzetta insiste: Inter rassegnata a perdere Bastoni. La situazioneIl Barcellona continua a seguire con attenzione Alessandro Bastoni. Il difensore nerazzurro è da tempo nel mirino del club catalano, che lo considera un elemento di primissimo livello nel suo ruolo ed ... passioneinter.com Momento nero per Bastoni dopo Kalulu, fischi e infortunioInter in ansia per Alessandro Bastoni: infortunio nel derby e sostituzione forzata Momento complicato per Alessandro Bastoni. Il difensore dell’Inter Milan è stato ... tuttojuve.com La top 11 della Serie A per valore secondo gli aggiornamenti di @TMit_news Svilar 35 Bisseck 40 Bastoni 70 Dimarco 50 Barella 50 Kone 50 Pulisic 50 Paz 65 Yildiz 75 Lautaro 85 Leao 65 x.com Gattuso fa i complimenti a Bastoni.. che ne pensate - facebook.com facebook