Ultimatum Trump | Stanotte morirà un’intera civiltà

Nelle ultime ore, una dichiarazione attribuita all’ex presidente ha attirato l’attenzione, affermando che durante la notte potrebbe essere distrutta un'intera civiltà. Nel frattempo, è stato chiesto se esista un documento che descriva le procedure che il presidente dovrebbe seguire per autorizzare un attacco nucleare, senza però fornire ulteriori dettagli sulla procedura stessa. La vicenda si inserisce in un quadro di crescente attenzione sulla sicurezza nucleare e le decisioni di livello elevato.

Boom Il post su Truth Social. In molti, anche a destra, si appellano al 25esimo emendamento: come rimuovere un presidente. All’Onu Russia e Cina mettono il veto sulla risoluzione per riaprire Hormuz Boom Il post su Truth Social. In molti, anche a destra, si appellano al 25esimo emendamento: come rimuovere un presidente. All’Onu Russia e Cina mettono il veto sulla risoluzione per riaprire Hormuz Se leggi il manifesto da 5 minuti o da 10 anni, speriamo comunque che ti abbia dato una conoscenza che vale almeno 4€. Dal 1971 come te siamo ancora persone libere, non raccogliamo i tuoi dati e non usiamo algoritmi. Meno del 2% dei nostri utenti dona, se il manifesto ti ha dato una conoscenza che vale almeno 4€, dona oggi. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Ultimatum Trump: «Stanotte morirà un’intera civiltà» Leggi anche: Ultimatum Trump all’Iran: stanotte morirà un’intera civiltà “Un’intera civiltà morirà stanotte”: l’agghiacciante minaccia di Donald Trump all’Iran. A che ora scade l’ultimatum a TeheranConflitto in Medio Oriente: il presidente statunitense Donald Trump ha affermato che “un’intera civiltà morirà stanotte”, aggiungendo che l’Iran ha... Ultimatum Trump all’Iran: stanotte morirà un’intera civiltà Temi più discussi: Le parole-choc di Trump: Questa notte un'intera civiltà morirà; Colpita Kharg, Teheran chiude colloqui: si avvicina ultimatum di Trump; L’avvertimento di Trump: Un’intera civiltà morirà stanotte; Iran, le minacce di Trump a qualche ora dalla scadenza dell'ultimatum: Stanotte può morire un'intera civiltà. La minaccia di Trump all’Iran: Un’intera civiltà morirà stanotte, non vorrei ma è probabileTrump minaccia nuovamente l’Iran a poche ore dalla scadenza dell’ultimatum imposto dal presidente Usa a Teheran. Sul social Truth, infatti, Trump ha scritto un messaggio che fa rabbrividire: Un’inter ... tpi.it Iran, cosa succederà stanotte allo scadere dell'ultimatum di Trump? Dal rinvio dell'attacco al raid a tappeto, gli scenariCosa succederà alla scadenza dell'ultimatum di Donald Trump all'Iran? A Washington hanno sintonizzato gli orologi alle ore 20 (orario della East Coast), in Italia alle 2 del ... ilmessaggero.it L'ultimatum di #Trump all'#Iran scadrà alle 2: "Un'intera civiltà morirà stanotte". Senza accordo su #Hormuz, gli Usa colpiranno infrastrutture e centrali, ma c'è l'ipotesi "posticipo". In #Israele "ore drammatiche", cosa si teme facebook «Stanotte morirà un’intera civiltà». È scaduto l’ennesimo ultimatum di Trump all’Iran, accompagnato da minacce terribili, compreso l’uso dell’atomica. Il presidente ormai criticato anche da molti dei suoi. Onu ed Europa stanno a guardare. Il papa: inaccettabile x.com