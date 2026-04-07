Ultimatum Trump all’Iran | stanotte morirà un’intera civiltà

Le autorità statunitensi hanno diffuso un messaggio di minaccia all’Iran, prevedendo che stanotte possa verificarsi un evento di vasta portata. Sono stati segnalati raid militari che coinvolgono l’isola di Kharg e la città di Qom. La comunicazione arriva in un momento di tensione tra i due paesi, con il governo iraniano che ha confermato le operazioni militari in corso.

Ultimatum di Donald Trump all’Iran: stanotte morirà un’intera civiltà. Raid continui dall’isola di Kharg alla città di Qom. E il Segretario di Stato americano Rubio ha annunciato novità sui negoziati. Servizio di Massimiliano Cochi. TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Ultimatum Trump all’Iran: stanotte morirà un’intera civiltà “Un’intera civiltà morirà stanotte”: l’agghiacciante minaccia di Donald Trump all’Iran. A che ora scade l’ultimatum a TeheranConflitto in Medio Oriente: il presidente statunitense Donald Trump ha affermato che “un’intera civiltà morirà stanotte”, aggiungendo che l’Iran ha... Leggi anche: Iran, Trump: ‘stanotte morirà un’intera civiltà, per sempre’ Ultimatum Trump all’Iran: stanotte morirà un’intera civiltà Temi più discussi: In Iran taglia sul pilota Usa abbattuto. E Trump rilancia l'ultimatum (che Teheran respinge); L’Iran respinge l’ultimatum di Trump; Ultimatum di Trump all'Iran, scadenza imminente: le minacce e la deadline; Iran rifiuta tregua e invia controproposta: Insufficiente dice Trump. Breve storia degli ultimatum di Trump all’IranDonald Trump ha annunciato lunedì che questa volta il suo ultimatum all’Iran è «definitivo». Ha detto che se l’Iran non riaprirà lo stretto di Hormuz e non accetterà un accordo con gli Stati Uniti ent ... ilpost.it L’ultimatum di Trump all’Iran scade stanotte: ecco cosa può succedereL’ultimatum del presidente degli Stati Uniti Donald Trump per un accordo con l’Iran scade tra 15 ore, alle 20:00 ora di Washington, le due di stanotte in Italia. Se entro questa data la Casa bianca e ... tpi.it Si avvicina l’ultimatum di Donald Trump all’Iran: alle otto di sera, orario di Washington, gli Stati Uniti daranno via a una raffica di bombardamenti senza precedenti, se non si sarà raggiunto un accordo nel frattempo. Trump minaccia di colpire le centrali elettrich - facebook.com facebook Gli ultimatum mediatici di Trump mettono in serio pericolo la sicurezza globale che deve rimanere ancorata al diritto internazionale e non può in alcun modo dipendere dalla pazzia di Trump. La voce delle istituzioni Ue sia forte e chiara nel pretendere la fine d x.com