Ultimatum Trump all’Iran | stanotte morirà un’intera civiltà

Da tv2000.it 7 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le autorità statunitensi hanno diffuso un messaggio di minaccia all’Iran, prevedendo che stanotte possa verificarsi un evento di vasta portata. Sono stati segnalati raid militari che coinvolgono l’isola di Kharg e la città di Qom. La comunicazione arriva in un momento di tensione tra i due paesi, con il governo iraniano che ha confermato le operazioni militari in corso.

Ultimatum di Donald Trump all’Iran: stanotte morirà un’intera civiltà. Raid continui dall’isola di Kharg alla città di Qom. E il Segretario di Stato americano Rubio ha annunciato novità sui negoziati. Servizio di Massimiliano Cochi. TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

ultimatum trump all8217iran stanotte morir224 un8217intera civilt224
© Tv2000.it - Ultimatum Trump all’Iran: stanotte morirà un’intera civiltà

“Un’intera civiltà morirà stanotte”: l’agghiacciante minaccia di Donald Trump all’Iran. A che ora scade l’ultimatum a TeheranConflitto in Medio Oriente: il presidente statunitense Donald Trump ha affermato che “un’intera civiltà morirà stanotte”, aggiungendo che l’Iran ha...

Leggi anche: Iran, Trump: ‘stanotte morirà un’intera civiltà, per sempre’

Ultimatum Trump all’Iran: stanotte morirà un’intera civiltà

Video Ultimatum Trump all’Iran: stanotte morirà un’intera civiltà

Temi più discussi: In Iran taglia sul pilota Usa abbattuto. E Trump rilancia l'ultimatum (che Teheran respinge); L’Iran respinge l’ultimatum di Trump; Ultimatum di Trump all'Iran, scadenza imminente: le minacce e la deadline; Iran rifiuta tregua e invia controproposta: Insufficiente dice Trump.

ultimatum trump ultimatum trump all iranBreve storia degli ultimatum di Trump all’IranDonald Trump ha annunciato lunedì che questa volta il suo ultimatum all’Iran è «definitivo». Ha detto che se l’Iran non riaprirà lo stretto di Hormuz e non accetterà un accordo con gli Stati Uniti ent ... ilpost.it

ultimatum trump ultimatum trump all iranL’ultimatum di Trump all’Iran scade stanotte: ecco cosa può succedereL’ultimatum del presidente degli Stati Uniti Donald Trump per un accordo con l’Iran scade tra 15 ore, alle 20:00 ora di Washington, le due di stanotte in Italia. Se entro questa data la Casa bianca e ... tpi.it

La ricerca mostra notizie e video sullo stesso tema.